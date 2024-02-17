У Ким Кардашьян есть требования к новой избраннице Канье Уэста

Ким абсолютно спокойно относится к тому, что ее бывший избранник уже нашел новую любовь. Звезда успела познакомиться с Бьянкой Цензори и даже дала свое согласие на встречи с ней и Канье Уэстом для общения с общими детьми.
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