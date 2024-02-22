РИА Новый день
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РИА Новый день

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Южноуральские спортсмены вернулись с наградами первенства России по рукопашному бою

Южноуральские спортсмены вернулись с наградами первенства России по рукопашному бою

Южноуральцы завоевали девять медалей первенства России по рукопашному бою. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, первенство России проходило в Новосибирске с 15 по 19 февраля.

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