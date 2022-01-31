Аргументы и Факты

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Госдеп: есть лишь «несколько недель» на договор по иранской ядерной сделке

Госдеп: есть лишь «несколько недель» на договор по иранской ядерной сделке

Представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что власти США считают, что на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе остается лишь «несколько недель», передает ТАСС.

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