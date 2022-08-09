9 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09.08.2022, вторник 11:00 Челябинск – И.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер подведет предварительные итоги приемной кампании и подпишет приказ о зачислении на бюджетную форму обучения (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр.
09.08.2022, вторник 11:00 Челябинск – И.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер подведет предварительные итоги приемной кампании и подпишет приказ о зачислении на бюджетную форму обучения (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр.
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