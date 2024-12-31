Мусульманке выписали штраф в 5000 рублей за намаз в рабочее время в пункте выдачи "Озон"

Это штраф на владельца ПВЗ за нарушение режима работы и никакого отношению к Кодексу он не имеет.

Нина

А как же её комментарий: ...Чтобы пришел какой-то дяхан и написал жалобу, что я закрылась во время намаза и с меня списали штраф в 5000 рублей»."???