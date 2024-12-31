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Мусульманке выписали штраф в 5000 рублей за намаз в рабочее время в пункте выдачи "Озон"

Мусульманке выписали штраф в 5000 рублей за намаз в рабочее время в пункте выдачи "Озон"

Успехи России В интернете бурно обсуждается ролик, записанный работницей пункта выдачи магазина «Озон».

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Комментарии
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Александр _
Это штраф на владельца ПВЗ за нарушение режима работы и никакого отношению к Кодексу он не имеет.
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2 час.
Нина
А как же её комментарий: ...Чтобы пришел какой-то дяхан и написал жалобу, что я закрылась во время намаза и с меня списали штраф в 5000 рублей».&quot;???
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1 час.
M
Marisha
Дома пусть молиться,мало платят домой нах.й на родину
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1 час.

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