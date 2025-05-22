Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области

Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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