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Царьград

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"Сколько можно обманываться?": Жёсткая речь Михалкова о русских - должен услышать каждый

"Сколько можно обманываться?": Жёсткая речь Михалкова о русских - должен услышать каждый

"Сколько можно обманываться?" - этой жёсткой фразой Никита Михалков задал тон своему выступлению, в котором он не только раскритиковал иллюзии о Западе, но и попытался объяснить, в чём сегодня заключается суть русской идентичности, почему одних законов мало для культурной защиты страны и что, по его мнению, действительно помогает России держаться в эпоху давления и кризиса.

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