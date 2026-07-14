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Татар-информ

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Вик Уайлд заявил, что может вернуться в большой спорт ради Олимпиады

Вик Уайлд заявил, что может вернуться в большой спорт ради Олимпиады

Фото: Российское общество «Знание» Единственный представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото 39-летний Вик Уайлд заявил, что готов вернуться в профессиональный спорт для выступления на Олимпиаде-20230 во Франции.

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