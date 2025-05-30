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Ловушка для офицера: "Джип заминирован, на двери — "Чёрт"

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
А где наши специалисты, которые, по идее, должны были уже отправить к бандере половину генштаба ВСУ и их западных помощников с помощью таких же методов?
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22 час.
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