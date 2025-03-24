ВТБ предупреждает о новых схемах мошенничества с NFC-картами

ВТБ сообщил о раскрытии новой мошеннической схемы, использующей NFC-клоны карт, отмечает банк. "В марте наиболее распространенной схемой стала комбинация социальной инженерии и усовершенствованных шпионских программ.
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