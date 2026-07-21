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В Британии рассказали, какие шаги предпримет Бернем на посту премьера

В Британии рассказали, какие шаги предпримет Бернем на посту премьера

ANDY RAIN/EPA/TASS Отставка бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала вынужденной мерой: политик лишился поддержки большинства однопартийцев и граждан, что сделало дальнейшее исполнение им обязанностей невозможным.

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