В Британии рассказали, какие шаги предпримет Бернем на посту премьера

ANDY RAIN/EPA/TASS Отставка бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала вынужденной мерой: политик лишился поддержки большинства однопартийцев и граждан, что сделало дальнейшее исполнение им обязанностей невозможным.
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