Печальные вести с фронта: военкор пишет о взятии врагом Клещеевки

СШ

Светлана Шумилина

Брехня,Клещеевка находится под контролем ВСРФ,а автор и военкор провокатор и предатель.Пидорасы оба как и Кирил Кирсанов и Владимир Сердюк сидят два ублюдка и поддакивают.Да вы два выблядка вообще не имеете никакого права даже рот открывать,твари продажные.