«Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут - буду рад. Если все так, это плохо.
Печальные вести с фронта: военкор пишет о взятии врагом Клещеевки
Комментарии
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КК
Кирил Кирсанов
Да уже просрали
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3 час.
СШ
Светлана Шумилина
Брехня,Клещеевка находится под контролем ВСРФ,а автор и военкор провокатор и предатель.Пидорасы оба как и Кирил Кирсанов и Владимир Сердюк сидят два ублюдка и поддакивают.Да вы два выблядка вообще не имеете никакого права даже рот открывать,твари продажные.
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2 час.
СН
Сергей Назаров
Фейк, хохложопые, просрали страну, предали славян.
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59 мин.
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