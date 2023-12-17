Какой церковный праздник отмечают верующие в России 18 декабря 2023 года Александр РезниченкоВ нынешний понедельник, 18 декабря 2023 года, представители Русской Православной Церкви чтут память святого Саввы Освященского.
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