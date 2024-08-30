Риелторы оценили динамику предложения в новостройках Москвы в 2024 году

С начала года предложение новостроек в Москве снизилось на 1,9% Главные всплески роста предложения пришлись на январь и июль, а самое заметное сокращение экспозиции зафиксировано в феврале В июле 2024 года предложение на рынке новостроек Москвы составило 73,66 тыс.