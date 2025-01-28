только для мальчиков Новых трехтомный учебник «Военная история России» под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского представили в Москве 27 января.
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только для мальчиков Новых трехтомный учебник «Военная история России» под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского представили в Москве 27 января.