Столтенберг: консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО нет

Столтенберг: консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО нет

Он сообщил в беседе с HBO, что для членства в НАТО страна должна отвечать стандартам. По его словам, в Североатлантическом альянсе помогают Киеву бороться с коррупцией, но консенсуса между 30 членами организации по поводу принятия Украины нет.

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