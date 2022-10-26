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Папа Римский предложил Ватикан для переговоров Зеленского и Путина

Папа Римский предложил Ватикан для переговоров Зеленского и Путина

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск выступил с предложением о проведении переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера Российской Федерации Владимира Путина в Ватикане.

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