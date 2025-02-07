Народный фронт Петербурга доставил российским бойцам на Курском направлении гуманитарный груз

Там были маскировочные сети, одноразовая посуда и предметы личной гигиены Представитель Народного фронта в Петербурге Владислав Огородников доставил бойцам, сражающимся на Курском направлении, маскировочные сети, одноразовую посуду и предметы личной гигиены.