На Западе признали: русские сплотились за своих

Владимир Алтайцев

А мне интересно- а богачи,особенно сверхбогачи, хоть чем-то помогают фронту? Или они помогают нашим врагам, в чём я убеждён на 100%, оставляя деньги за рубежом? Да и туристы в Турцию едущие далеки от помощи фронту.