Российское гражданское общество реагирует на потребности фронта, пишет австралийский портал The Conversation.
На Западе признали: русские сплотились за своих
Комментарии
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Tania Еременко
Россия всегда объединяется во время опасности Родине!!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
А мне интересно- а богачи,особенно сверхбогачи, хоть чем-то помогают фронту? Или они помогают нашим врагам, в чём я убеждён на 100%, оставляя деньги за рубежом? Да и туристы в Турцию едущие далеки от помощи фронту.
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15 час.
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