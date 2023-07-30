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На Западе признали: русские сплотились за своих

На Западе признали: русские сплотились за своих

Российское гражданское общество реагирует на потребности фронта, пишет австралийский портал The Conversation.

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Комментарии
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Tania Еременко
Россия всегда объединяется во время опасности Родине!!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
А мне интересно- а  богачи,особенно сверхбогачи, хоть чем-то помогают  фронту?  Или они помогают  нашим  врагам, в чём я  убеждён на 100%, оставляя деньги за рубежом? Да  и туристы в Турцию едущие далеки от помощи фронту.
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15 час.

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