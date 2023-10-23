Что за ответ на расширение НАТО готовят на Ладожском озере

На Ладоге готовят мощный военно-технический ответ на расширение НАТО. Рассказываем, что известно.В русском Минобороны сообщили о том, что были изучены возможности выполнения боевых задач и базирование малых ракетных кораблей на Ладоге.
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