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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

На московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прошлогодние ярмарки города посетили шесть миллионов человек, а продано было более 11 тысяч тонн продуктов.

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