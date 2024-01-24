Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек

На московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прошлогодние ярмарки города посетили шесть миллионов человек, а продано было более 11 тысяч тонн продуктов.