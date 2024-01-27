История в фото. Блокадный Ленинград

Блокада Ленинграда, ставшая одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны, была снята 80 лет назад 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду Ленинграда.
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