Как вырастить суперурожай высокого качества

Как решить «нитратную проблему» и вырастить суперурожай высокого качества. Своим компетентным мнением с коллегами на этот счет поделился доктор биологических наук, заведующий кафедрой биохимии и биотехнологий института природы и человека Уфимского университета науки и технологий Рашит Фархутдинов.