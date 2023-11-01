«Соллерс» и «АвтоВАЗ» просят помощи правительства из‑за дефицита автовозов

РИАМО - 1 ноя. Отечественные автоконцерны «АвтоВАЗ» и «Соллерс» направили обращение в Минтранс и Минпромторг РФ с просьбой о помощи в разрешении ситуации с удорожанием логистики при доставке автомобилей в дилерские центры, сообщает РБК со ссылкой на источники.