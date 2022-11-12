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«Лейкерс» проиграли пятый раз подряд и повторили худший старт в клубной истории

«Лейкерс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Кингз» со счетом 114:120. «Лейкерс» во второй раз в нынешнем сезоне проиграли пятый раз подряд и повторили худший старт в клубной истории – 2-10.

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