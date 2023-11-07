Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выпуск продукции более чем в 2,5 раза

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за первую половину года произвели продукции на 40,5 миллиарда рублей и более чем в 2,5 раза превысили показатель за аналогичный период 2022 года.
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