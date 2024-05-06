Стоматолог рассказал, чем опасны пропуски чистки зубов

Зубы нужно чистить каждые 12 часов. Систематический отказ от этой процедуры в вечернее время увеличивает вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, предупредил стоматолог Магомед Дахкильгов.
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