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Зимний суп номер 1 на любой кухне. Показываем правильный рецепт харчо, как подают в Грузии

Зимний суп номер 1 на любой кухне. Показываем правильный рецепт харчо, как подают в Грузии

Лучший харчо всегда варили в Грузии, местные кулинары старались сохранить рецепт для своих. Но повторить его на самом деле не так сложно и на обычной кухне: главный суп зимы варится просто, а получается невероятно вкусным и сытным.

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