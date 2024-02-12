Зимний суп номер 1 на любой кухне. Показываем правильный рецепт харчо, как подают в Грузии

Лучший харчо всегда варили в Грузии, местные кулинары старались сохранить рецепт для своих. Но повторить его на самом деле не так сложно и на обычной кухне: главный суп зимы варится просто, а получается невероятно вкусным и сытным.
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