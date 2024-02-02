ОПЕК+ не будет снижать экспорт нефти Мировые цены на нефть после достижение цели роста перешли на «плато».
Пронедра
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ОПЕК+ не будет снижать экспорт нефти Мировые цены на нефть после достижение цели роста перешли на «плато».
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