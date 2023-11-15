Что-то не так с национальной политикой в Крыму...

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Рубрика     "Вынесено  из  комментариев".  На  сей  раз    комментарий  будет   с  Перемог,  а    чтоб     вы  поняли,  о  чём  речь,      сначала  напишем   присказку.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Почему у нас учатся студенты из вражеского нам государства? мы с ними воюем.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Много объектов недвижимости.много земельных участков не занесены на кадастровый учет и не определена их стоимость для исчисления налогов.как было ранее сказано,через бабушку с лукошком яблок продавалось до 50% импортных овощей и фруктов.Без налогов.Это привычка чисто украинская.был в свое время самозахват земель крымскими татарами,которые возвратились из Казахстана.У них явно нет документа.Торговля во дворе  дома.
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13 час.
лл
лина любимцева
Крым всегда был пророссийским. Но по-видимому, что-то изменилось за время, пока Крым был в составе Украины, особенно после развала СССР.
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10 час.

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