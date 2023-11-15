Что-то не так с национальной политикой в Крыму...

Регина Толстоброва Почему у нас учатся студенты из вражеского нам государства? мы с ними воюем.

VG Vasily Golov Много объектов недвижимости.много земельных участков не занесены на кадастровый учет и не определена их стоимость для исчисления налогов.как было ранее сказано,через бабушку с лукошком яблок продавалось до 50% импортных овощей и фруктов.Без налогов.Это привычка чисто украинская.был в свое время самозахват земель крымскими татарами,которые возвратились из Казахстана.У них явно нет документа.Торговля во дворе дома.