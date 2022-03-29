Паскаль Сиакам набрал 40 очков и 13 подборов в победном матче с «Селтикс»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам помог команде обыграть лидера Восточной конференции «Селтикс». Сиакам набрал рекордные для себя в сезоне 40 очков и 13 подборов, «Торонто» победил со счетом 115:112 в овертайме.