МЧС: как не заблудиться в лесу и что делать при встрече со зверем

Специалисты МЧС разработали перечень рекомендаций для жителей, планирующих отправиться в лес. В первую очередь необходимо заранее сообщить близким, какой именно маршрут выбран и во сколько человек рассчитывает вернуться.
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