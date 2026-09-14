Из Пулково в понедельник вылетят с задержками 33 рейса

В аэропорту Пулково 14 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны рейсы в Ереван, Астрахань, Сочи, Самарканд, Минеральные Воды и Архангельск.
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