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Рамблер

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Кушанашвили осудил Диброва за слова о деньгах и домах

Кушанашвили осудил Диброва за слова о деньгах и домах

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили осудил ведущего Дмитрия Диброва за слова о том, почему у некоторых людей нет денег и больших домов.

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