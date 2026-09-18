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GOLD — THE SETUP FINALLY SHOWED ITS HAND

GOLD — THE SETUP FINALLY SHOWED ITS HAND

GOLD — THE SETUP FINALLY SHOWED ITS HAND Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz Yesterday I talked about waiting for Gold to come down into the H4 FVG, sweep the lows, and then show me whether buyers were actually going to step back in.

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