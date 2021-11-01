Женские страсти

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Мне нет места в своей квартире

Мне нет места в своей квартире

Я одна без мужа вырастила сына и дочь. После развода замуж не вышла, дети школьники требовали, чтобы в семье не было отчима.

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Лариса Бачевская
Какое счастье, что у меня нет детей, а то бы ещё из квартиры выгнали!
Alina Budkina
Если вы собственник квартиры, выпишите всех нафиг!
Юрис
Я тоже об этом подумал.
Boba Bobrov
Те 28% из опроса- - счастливые, потому что нашли в себе силы засунуть сами знаете куда свои амбиции, и наладить отношения в семье, повторюсь, - счастливые люди. А эта стерва обрекает своих дочерей быть несчастными в дальнейшей жизни и ей когда-то это все равно вернется. Тут еще одно неизвестное - характер самой рассказчицы́, но не суди о других, и сам несудим будешь. На сим и завершаю свою тираду.
Регина Толстоброва
Придут в чужую квартиру и свои порядки устанавливают, заработай и делай там что хочешь. квартира не ее, как может не давать е продать или разменять.
владимир
Как бы не жили вместе хорошо,. В воздухе всегда пахнет электричеством
Людмила Белоусова
Не надо было слушать детей, а устраивать свою личную жизнь. Дети - эгоисты, мать им не нужна.
Лариса Сергеевна
а папа тоже до сих пор одинок? Или ему не предъявлялось такого требования?

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