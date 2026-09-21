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Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО отразили массированный налёт БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 50 украинских БПЛА самолётного типа.

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