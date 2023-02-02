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Полковник США Макгрегор увидел признак скорого исчезновения Украины

Полковник США Макгрегор увидел признак скорого исчезновения Украины

Дуглас Макгрегор считает, что на Украине в скором будущем может просто не остаться людей, поскольку многие уедут жить в другие страныНа YouTube-канале Judging Freedom вышел видеоматериал с Дугласом Макгрегором, экс-советником главы Пентагона.

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