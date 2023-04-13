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Песков сообщил об интересе бизнесменов из «недружественных стран» к ПМЭФ, но не назвал, «потому что их просто живьём съедят»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что многие западные бизнесмены, представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

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