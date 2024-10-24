Apple увеличит инвестиции в Китай

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил на встрече с китайским правительством в Пекине, что американская компания увеличит инвестиции в Китай и тем самым внесет вклад в развитие цепочки поставок, сообщило китайское государственное информационное агентство Xinhua.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)