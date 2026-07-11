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Конкурс на должность «наблюдателя за морем облаков» объявили в Китае

Конкурс на должность «наблюдателя за морем облаков» объявили в Китае

Живописный район в центральном Китае предлагает ежемесячную зарплату в размере 60 000 юаней (8 200 долларов США) для найма «наблюдателя за морем облаков», который будет жить на вершине горы в течение 30 дней, снимая и распространяя видео о знаменитом «парящем тумане» в регионе, рассказывает 10 июля интернет-издание Shine.

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