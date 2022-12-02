Газета.ру

7 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Абрамчук
    Это ненадолго.ПЦУ: Киево-Печерс...
  • Оксана Боева
    Спасибо вам, всём тем кто не побоялся выйти и сказать правду. Низкий поклон и уважениеВ Тель-Авиве прош...
  • Василий Блохин
    Молодцы Индонезийцы,эти пидоры америкосы задолбали всех со своей проверкой об обиженных гомосеках.Козлы,это у них уже...США отменили поез...

Российские ученые спроектировали оснащенного дронами робота-разведчика

Российские ученые спроектировали оснащенного дронами робота-разведчика

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали робота, который может вести техническую разведку, разминировать местность и эвакуировать раненых, а также запускать и заряжать дроны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх