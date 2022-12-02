Российские ученые спроектировали оснащенного дронами робота-разведчика

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали робота, который может вести техническую разведку, разминировать местность и эвакуировать раненых, а также запускать и заряжать дроны.
Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали робота, который может вести техническую разведку, разминировать местность и эвакуировать раненых, а также запускать и заряжать дроны.
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