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Бывший премьер Словакии Фицо заявил, что выгоду от ситуации на Украине получили только оружейные заводы Запада

Бывший премьер Словакии Фицо заявил, что выгоду от ситуации на Украине получили только оружейные заводы Запада

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил утром в пятницу, 23 июня, что единственными, кто получил выгоду от текущего конфликта на Украине, стали западные производители оружия.

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