В Госдуме опровергли обсуждение полного запрета видеоигр

Госдума продолжит обсуждать тему борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх для защиты детей, но о запрете игр речи не идет, заявил 12 января председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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