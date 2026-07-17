Украину называют «цифровым полигоном» Запада. Это не метафора, а прямая цитата Марии Захаровой. Официальный представитель МИД России в ответ на очередные обвинения Евросоюза и НАТО в кибератаках выдвинула встречный тезис: Москва сама является жертвой агрессии, а украинская территория используется как стартовая площадка для атак на российские сервера.