На территории России никакой «буферной зоны» быть не может, заявил 22 августа посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, будто целью вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области было создание «буферной зоны».