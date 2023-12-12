Юрий Антонов не будет участвовать в новогоднем концерте в "Крокус Сити Холле"

Причиной отказа артиста от выступления стало плохое состояние здоровья.В традиционном новогоднем концерте в "Крокус Сити Холле", который назначен на 13 декабря, не будет принимать участие народный любимец – автор и исполнитель Юрий Антонов.
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