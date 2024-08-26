Роспотребнадзор: Приготовленный на пару картофель сохраняет максимум полезных веществ

При соблюдении баланса между количеством потребляемого продукта и способом его приготовления блюда из картофеля могут приносить только пользу, напомнили в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
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