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Царьград

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Совфед утвердил закон о репродуктивных технологиях для ветеранов

Совфед утвердил закон о репродуктивных технологиях для ветеранов

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий инвалидам и ветеранам боевых действий использовать вспомогательные репродуктивные технологии в рамках ОМС.

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