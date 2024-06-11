Почему на Кубани пчелы больше не жужжат: падают и не могут взлететь

Предполагают, что это произошло из-за использования химикатов для обработки полей, пишет Сводки KRD Ранее писали: Смертельная схватка между пчелами: азиатский клан полностью истребил отечественных особей «Среднерусская порода пчел — самая продуктивная, морозостойкая и устойчивая к заболеваниям.